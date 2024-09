CBF divulga data das finais da Série D entre Anápolis e Retrô

Por ter registrado uma campanha superior à da equipe goiana ao longo da competição, o Retrô atuará como mandante do jogo da volta, que acontece no dia 29 deste mês, às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Em caso de empate no placar agregado, a final será decidida através da disputa de pênaltis. Ambos os clubes sonham com a conquista inédita do torneio.