Campeoanto Paulista Feminino de Vôlei tem semana decisiva para definir confrontos da semifinal

O Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2024 promete bastante emoção nesta semana. O torneio fará seus últimos jogos pela fase classificatória e definirá os confrontos nos play-offs de semifinal, a partir da próxima semana. As quatro equipes classificadas são Sesi Vôlei Bauru, Barueri Volleyball Club, Osasco São Cristóvão Saúde e EC Pinheiros, faltando apenas saber qual será a classificação e o confrontos.

Vale lembrar que todas as partidas das semifinais serão realizadas em melhor de dois jogos e, em caso de empate, haverá a definição pelo Golden Set (set único de 25 pontos e realizado logo depois do segundo jogo). Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo canal Sportv2.

A programação da semana começará já nesta terça, dia 17, com o confronto entre Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri Volleyball Club, a partir das 20h, no Ginásio José Liberatti. Depois, serão mais três jogos na sexta-feira, dia 20. Às 19h, Vôlei Louveira x Sesi Vôlei Bauru, no Parque da Cidade Ceil; às 19h30, Renasce Sorocaba x AA São Caetano, no Sesi Sorocaba; e às 21h, Osasco São Cristóvão Saúde x EC Pinheiros, no Ginásio José Liberatti.