Borré valoriza momento do Internacional e fala sobre jejum de Enner Valencia

Enner Valencia, contudo, não está no mesmo ritmo e vive um jejum de gols pelo Internacional. A última vez que o atacante balançou as redes foi no dia 13 de junho, contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

"Eu sempre disse que Enner é importante para nós. Um jogador que nos dá muitas coisas, está muito contente da forma que o recebemos hoje, um jogador que vai nos ajudar muito e vai chegar o momento que vai fazer gols", completou.

Com a vitória, o Internacional está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o time de Roger Machado enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.