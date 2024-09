Corinthians: Batedor oficial de pênaltis, Romero tem aproveitamento inferior a 65%

Mesmo com a troca de batedores durante o jogo, o treinador Ramón Díaz afirmou em entrevista coletiva no Nilton Santos que Romero é o cobrador oficial entre os atletas do Corinthians.

"O batedor oficial é Romero, mas nessas situações você tem que ter uma concentração incrível para bater de outra maneira. Não era uma situação simples. Necessitamos de uma concentração em todos os sentidos para a equipe conseguir os pontos", falou.

Com a derrota para o Botafogo, o Timão segue com 25 pontos, aparecendo na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mesmo vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o foco da equipe é a luta contra a zona de rebaixamento na liga nacional.