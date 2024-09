Weslley Dantas e Larissa dos Santos são campeões do CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro

O CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro conheceu seus campeões neste domingo. Em dia frio e chuvoso, o paulista Weslley Dantas e a cearense Larissa dos Santos conquistaram o título no masculino e feminino, respectivamente. A competição aconteceu na Prainha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

Wesley Dantas conquistou o bicampeonato da competição justamente em seu retorno aos torneios da Confederação Brasileira de Surf. O campeão brasileiro de 2023 conseguiu sua segunda vitória consecutiva, deixando o catarinense Lucas Haag em segundo na final, o paulista Renan Pulga em terceiro e o potiguar Samuel Joca na quarta posição.

"Obrigado primeiramente ao Senhor, pois se não fosse Ele, nada disso teria acontecido. Deus está sendo muito bom na minha vida, então tenho que agradecer primeiramente à Ele, segundo a todo mundo que está me ajudando, me apoiando a conquistar meus objetivos. Vencer aqui de novo era o objetivo desde o início, então só tenho que agradecer e festejar também, que o trabalho está sendo bem feito. Depois de 6 meses sem competir na CBSurf, consegui voltar e ser campeão no primeiro evento. Estou muito feliz e só quero agradecer ao Senhor, meus patrocinadores, meu shaper, a minha família, minha mulher e vamos que vamos", comemorou Wesley.