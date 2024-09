Tottenham x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Após a interrupção das competições por conta da data Fifa, Tottenham e Arsenal se enfrentam no próximo domingo (15) pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 10h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.