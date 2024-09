Técnico do São Paulo, Zubeldía comenta atuação dos reforços e explica sistema tático contra o Cruzeiro

O São Paulo venceu o Cruzeiro neste domingo por 1 a 0, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía, treinador do Tricolor, comentou o esquema com a linha de cinco na defesa escolhido para o confronto e elogiou a "virtude" dos jogadores.

"Mas do que falar sobre o sistema (linha de cinco) é colocar os jogadores. A tática é ocupar espaços e que esses espaços os jogadores se sintam livres com sua virtude. Seja com uma linha de três jogadores ou dois, devo colocar os jogadores em posições que aproveitem suas virtudes", disse o treinador do São Paulo.

Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4. Zubeldía, desse modo, ressaltou o entendimento e a inteligência tática dos jogadores no Mineirão.