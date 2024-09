São Paulo poupa titulares e promove estreia de Santiago Longo contra o Cruzeiro; veja escalações

A escalação do São Paulo está definida para o jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. O argentino Santiago Longo é a grandes novidade no 11 incial e estreia com a camisa do Tricolor.

A equipe preservou os titulares por conta do jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo, pela Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Desse modo, jogadores com menos minutos em campo ganharam oportunidades na equipe titular.

Todos os jogadores que iniciaram a partida diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, também em Belo Horizonte, estão no banco de reservas. Na ocasião, a equipe paulista foi eliminada após um 0 a 0 (1 a 0 para o Galo no agregado).