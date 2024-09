São Paulo bate Cruzeiro, volta a vencer após três jogos e cola no G4 do Brasileirão

Na noite deste domingo, no Mineirão, o São Paulo entrou com time reserva e ganhou do Cruzeiro por 1 a 0 com gol de William Gomes. Na partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista voltou a vencer após três jogos. Antes, a equipe havia sido derrotada duas vezes (Fluminense no Brasileirão e Atlético-MG na Copa do Brasil) e vinha de empate com o Galo na Copa do Brasil.

O resultado negativo foi a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão nesta temporada. Além disso, o Tricolor voltou a vencer fora de casa após mais de dois meses, já que o último triunfo havia ocorrido no dia 3 de julho, contra o Athletico-PR por 2 a 1, na Ligga Arena.

Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4. Já o Cruzeiro, com 41 unidades, deixou o G6 e caiu para a sétima posição. Isso porque o Bahia (42) ganhou do Galo e assumiu o sexto lugar.