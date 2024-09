Ramón Díaz prega cautela, mas projeta estreia de Memphis pelo Corinthians; confira

O técnico Ramón Díaz foi cauteloso ao falar da possível estreia de Memphis Depay no Corinthians. O comandante deixou claro que o jogador, assim como o meia-atacante André Carrillo, requer cuidados por conta do tempo de inatividade, mas entende que pode tê-lo à disposição já no próximo final de semana, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vamos tratar de deixar eles bem, faz tempo que não jogam, então estamos trabalhando com eles durante toda a semana. Possivelmente em uma semana vamos ter, não digo a 100%, condições para que eles joguem. Teremos duas semanas para voltar a jogar no Brasileiro e, seguramente, quando jogarmos como mandante, esperamos que eles estejam 100% para a partida", comentou Ramón em entrevista coletiva no último sábado, após a derrota do Corinthians para o Botafogo.

Assim, é muito improvável que Memphis fique à disposição para o jogo de terça-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado na Arena Castelão.