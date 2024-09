Matheus Bidu sente desconforto e vira preocupação no Corinthians

A situação física do lateral esquerdo Matheus Bidu foi motivo de preocupação entre corintianos no último sábado. O defensor terminou a partida contra o Botafogo com desconforto na coxa e só não foi substituído pelo técnico Ramón Díaz pois o Corinthians já havia feito as cinco substituições permitidas.

Nos últimos minutos do confronto realizado no Nilton Santos, Bidu se queixou de dor na parte posterior da coxa. O atleta teve que ficar no gramado, mas terminou o jogo mancando, sem condições de correr normalmente.

Bidu deve ser melhor avaliado neste domingo, na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava. Recentemente, o atacante Héctor Hernández sofreu lesão de grau 1 nesta mesma região e foi ausência por cerca de duas semanas. Já Alex Santana, com contusão mais grave, se lesionou no começo de agosto e segue como baixa.