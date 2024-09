JP Chermont celebra gol e valoriza primeira vitória do Santos na Vila no returno da Série B

O lateral direito JP Chermont celebrou seu primeiro gol marcado na Vila Viva Sorte no triunfo do Santos por 2 a 1 contra o América-MG, neste domingo. Além disso, o jovem defensor valorizou o fato de ter sido a primeira vitória da equipe em seus domínios no returno da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Nossa primeira vitória no returno aqui na Vila Belmiro. É um sentimento único marcar meu primeiro gol aqui na Vila, seja pela base como pelo profissional. Essa vitória foi muito importante para nós e fico muito feliz pelo gol também", disse Chermont, que também falou do possível impedimento de Gil na jogada.

"Eu chutei no gol, mesmo se o Gil não estivesse ali o goleiro não ia chegar. Graças a Deus consegui fazer meu gol e ajudar na vitória", comentou JP Chermont em entrevista ao Premiere.