Grêmio abre vantagem duas vezes, mas RB Bragantino busca o empate pelo Brasileirão

O jogo

O RB Bragantino começou pressionando, foi ao ataque e, logo aos dois minutos do primeiro tempo, os jogadores ficaram reclamando de um possível toque na mão de Rodrigo Caio. O árbitro até esperou uma possível recomendação de revisão do VAR, o que não aconteceu.

Classificação e jogos Brasileirão

O Grêmio conseguiu equilibrar o jogo, mas a primeira boa chance do jogo foi dos mandantes. Jhon Jhon recebeu livre na entrada da área, mas não bateu com muita precisão. A resposta dos visitantes veio no minuto seguinte, com um chute de João Pedro, que passou perto da trave.

O zero saiu do placar aos 27 minutos. Monsalve passou pelo meio, recebeu bom passe de Braithwaite e saiu na cara do gol. O colombiano mostrou frieza, deu um toque de cavadinha na saída do goleiro Cleiton e abriu o marcador para o Grêmio.

Aos 39 minutos, Jhon Jhon foi derrubado na área por Rodrigo Caio. Desta vez, o árbitro foi recomendado para revisar o lance no VAR e marcou a penalidade. Eduardo Sasha foi para a cobrança e não perdoou, batendo no meio do gol.

O Grêmio voltou à frente do placar no segundo tempo, aos sete minutos. Cristaldo recebeu pela esquerda da área e cruzou na medida para Jemerson, que apareceu sozinho e cabeceou para o gol.