Gol pelo time sub-20 do Santos após sucesso nas Eliminatórias reforça bom momento de Miguelito

Miguelito, meio-campista boliviano do Santos, reforçou o seu bom momento na temporada e, novamente, se destacou. O jovem de 20 anos esteve na vitória do Peixe sobre o Sertãozinho por 4 a 0 pelo Campeonato Paulista sub-20 e contribuiu com um gol.

O camisa 10 e capitão do Santos sub-20 marcou o terceiro gol da equipe na rodada que fechou a terceira fase do Paulista e garantiu a classificação às quartas de final. Miguelito assumiu a cobrança de pênalti, após Gabriel Simples ser derrubado na área, e não decepcionou. Converteu com muita confiança e deixou a situação do Alvinegro ainda mais tranquila no duelo.

Além do tento, Miguelito contribuiu muito com a criação de jogadas do Santos no último confronto. O boliviano fez boas jogadas individuais e gerou perigo aos defensores adversários.