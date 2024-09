Estreante no Flamengo, Alex Sandro comenta retorno ao Brasil e lamenta empate com o Vasco

O lateral-esquerdo fez sua estreia com a camisa do Flamengo na noite deste domingo, no empate com o Vasco por 1 a 1, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor destacou a felicidade em retornar ao Brasil após 13 anos na Europa e lamentou o resultado no clássico.

"Mais que uma estreia, é voltar ao Brasil após 13 anos na Europa, o sonho de vestir o manto com o Maracanã lotado. Obrigado aos torcedores que deixaram esse dia especial ainda mais bonito. O resultado não foi o esperado, mas seguiremos focados em nossos objetivos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", escreveu Alex Sandro em seu perfil no Instagram.