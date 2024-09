Entenda por que duelo com o Cruzeiro tem caráter decisivo para o São Paulo

Embora esteja nove pontos atrás do líder Botafogo, o São Paulo ainda divide o seu foco entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, até porque, caso seja eliminado do torneio continental pelo Botafogo, sobrará apenas a competição por pontos corridos como possiblidade de mais um título na atual temporada. Por enquanto, o elenco tricolor não jogou a toalha, apesar de a conquista parecer improvável.

Confiança para a Libertadores

Um resultado positivo em Belo Horizonte também é fundamental para o São Paulo recuperar a confiança depois da amarga queda na Copa do Brasil, fator importante tendo em vista a proximidade do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Muitas críticas foram direcionadas à comissão técnica tricolor, que optou por realizar as substituições contra o Atlético-MG já na reta final da partida, praticamente aos 30 minutos do segundo tempo. Alguns dos principais nomes do São Paulo também tiveram um desempenho aquém das expectativas e não foram poupados.

Uma boa atuação contra o Cruzeiro, um rival direto na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, ajudaria a "baixar a poeira", aliviando o ambiente antes dos dois jogos mais importantes da temporada, contra o Botafogo, pela Libertadores.

Dilema sobre a escalação