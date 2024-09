Duda Sampaio lamenta gol sofrido no fim, mas ressalta comportamento do Corinthians em casa

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo, no Morumbis, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino. O Timão chegou a abrir três gols de diferença contra o Tricolor, mas viu a diferença diminuir no final do jogo com o gol de Ariel Godoi. A meia Duda Sampaio falou que a equipe alvinegra está acostumada com a vantagem conquistada e que já sabe como se comportar na Neo Química Arena.

"O objetivo era fazer o nosso papel, que era sair com a vitória daqui. Poderíamos não ter tomado esse gol, mas já tivemos esse resultado de 3 a 1 e já temos uma noção do que fazer na nossa casa. É ir para lá (Neo Química Arena), concretizar a vitória, e claro, sair campeãs", disse Duda Sampaio, em entrevista à Rede Globo.