Contestado por torcedores, Carille pede atmosfera positiva na Vila: 'Vem com a gente'

"Foi o que falei para eles agora, para deixar a organização defensiva e ofensiva com nós da comissão, enquanto eles oferecem essa entrega. Faltam 12 jogos para alcançarmos nosso objetivo (acesso para a Série A). Pedimos para eles essa entrega, disposição e atenção às nossas orientações", afirmou Carille.

"Sobre o jogo, tudo que planejamos aconteceu. O América-MG jogando no nosso erro, experiente por dentro, pontas rápidos. A gente tinha que rodar a bola para a chegar pelos lados, chegamos muito no primeiro tempo com cruzamentos, escanteios. Foi um jogo difícil", complementou.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santos construiu sua vitória na segunda etapa. O atacante Wendel Silva e o lateral direito JP Chermont foram os autores dos gols santistas, enquanto Moisés descontou para os visitantes nos instantes finais. Pouco antes do final da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo analisou possível pênalti para o Coelho em lance de bola na mão de Hayner, mas não viu irregularidade na jogada.

Com o triunfo, o Santos segue na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino. O América-MG, por sua vez, fica na sétima posição, com 38 unidades, quatro a menos em relação ao G4.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.