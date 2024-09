Com show de Vic Albuquerque, Corinthians bate o São Paulo na ida da final do Brasileirão feminino

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo, no estádio do Morumbis, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols do Timão foram marcados por Millene e Vic Albuquerque (duas vezes), enquanto Ariel Godoi descontou para o Tricolor Paulista.

Com o resultado, o Corinthians pode empatar ou até perder por um gol de diferença no jogo de volta que ainda ficará com o troféu do Brasileirão feminino. Em caso de vitória do São Paulo por dois tentos, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O segundo confronto da final do Campeonato Brasileiro feminino é no próximo domingo (22), às 10h (de Brasília). A partida terá mando do Corinthians e, por isso, o duelo será realizado na Neo Química Arena.