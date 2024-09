Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vence clássico contra o Tottenham

O Arsenal venceu o Tottenham por 1 a 0 neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 10 pontos em quatro jogos no Campeonato Inglês. O Tottenham venceu apenas um duelo no torneio, conquistando quatro pontos em quatro partidas até aqui.

O Arsenal volta a campo pela competição no próximo domingo (22), contra o Manchester City, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Antes, a equipe londrina vai enfrentar a Atalanta pela Liga dos Campeões. O jogo é nesta quinta, às 16h, no Gewiss Stadium.