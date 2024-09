Benjamin Oliveira é ouro no salto triplo do Campeonato Brasileiro sub-18 de atletismo

Benjamin da Silva Oliveira (AMAM-AM) conquistou a medalha de ouro no salto triplo do Campeonato Brasileiro Interclubes sub-18 de atletismo, com a boa marca de 15,51 m (0,5 m/s), a sétima do Ranking Mundial da World Athletics no ano. O atleta, de 17 anos, comemorou muito o resultado, sua melhor marca pessoal.

"Foi uma prova muito boa, muito bem disputada. Eu vim para cá - de Manaus - com a mente de melhorar o meu PB (personal best), que era 15,20 m e quando consegui saltar 15,07 m na qualificação vi que seria possível. Ser sétimo do mundo é muito, mas muito gratificante", disse Benjamin.

Guilherme da Silva Izidoro (Instituto Foz - IAFI) conquistou a medalha de prata (15,23 m) e Gabriel Machado Dutra (ASA Sorriso-MT) a de bronze (14,93 m).