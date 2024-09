Bahia ganha do Atlético-MG em casa e volta ao G6 do Brasileirão

O Bahia voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 26ª rodada. Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Com o triunfo, o Bahia saiu da sétima posição e pulou para a sexta, com 42 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, segue na 10ª colocação, com 33 unidades conquistadas.

O Bahia terá a semana livre para trabalhar, já que volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Galo vira a chave para as quartas de final da Libertadores. O jogo de ida contra o Fluminense acontece nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.