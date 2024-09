Análise: Corinthians comete erros imperdoáveis contra o Botafogo e paga caro no Nilton Santos

Na prática, o Corinthians pecou na proteção da região central, na entrada da área. Raniele e José Martínez não deram conta do volume da equipe do Botafogo nesse setor, especialmente com Thiago Almada partindo do lado para dentro. Talles Magno era o responsável por fechar o lado esquerdo da segunda linha corintiana, mas não preencheu bem os espaços no momento defensivo e pouco ajudou.

Assim, o Timão sofreu 15 finalizações no primeiro tempo, com sete defesas de Hugo Souza. Após tanto martelar, os mandantes abriram o placar com Luiz Henrique, em lance que Raniele foi facilmente driblado por Almada na origem.

Depois, mais um baque: Romero não converteu o pênalti assinalado por Anderson Daronco logo após o gol dos mandantes. O camisa 11 telegrafou o canto e facilitou a vida de John, que defendeu sua primeira penalidade desde que subiu ao profissional.

Na segunda etapa, mudança de esquema e melhora no futebol corintiano. O time voltou ao 4-3-1-2, com Breno Bidon ditando o ritmo do meio-campo e Héctor Hernández formando dupla de ataque com Romero.

A equipe teve melhor circulação de bola e encontrou mais saídas no jogo aéreo. Não por acaso, a equipe chegou ao empate com Garro, de pênalti, após ação faltosa de Barboza em Raniele dentro de área.

Quando o restante do jogo se desenhava para ser aberto, com chances de ambos os lados, o Botafogo logo voltou a ficar à frente no marcador. Em nova falha de Raniele, que não rebateu a bola corretamente em jogada de cruzamento, Thiago Almada aproveitou o rebate, o fintou novamente e finalizou com desvio para "matar" Hugo Souza.