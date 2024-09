Roger Machado destaca boa produção do meio-campo do Inter

A vitória desta quarta-feira em casa sobre o Fortaleza consolidou o crescimento do Internacional na temporada 2024. Além disso, o técnico Roger Machado destaca a evolução do time na parte coletiva, proporcionando uma evolução na tabela do Brasileirão 2024.

Na visão do treinador, o crescimento do Internacional passa pela boa produtividade do meio-campo. Assim, ele destacou dois nomes: Alan Patrick e Gabriel Carvalho.