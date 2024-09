Reforço uruguaio do Santos diz que fez tatuagem por causa de Neymar

Na passagem pelo Barcelona, Neymar formou um trio de ataque inesquecível com Lionel Messi e o próprio Luis Suárez. Juntos, conquistaram a tríplice coroa (Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa da Espanha) na temporada 2014/2015.

Hoje no Al-Hilal, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho e está fora dos gramados desde outubro do ano passado. O camisa 10, inclusive, aproveitou o momento de recuperação no Brasil para assistir dois jogos do Santos na Vila Belmiro neste ano, um em fevereiro e outro em março.

Anunciado pelo Santos no começo do mês, Ignacio Laquitana pertence ao RB Bragantino e está emprestado ao Peixe até o final da temporada. Em pouco mais de um ano no Massa Bruta, ele alcançou 31 partidas e marcou dois gols.

O uruguaio, inclusive, já fez sua estreia pelo Santos. Ele começou como titular na partida contra o Brusque, no último sábado, pela Série B do Brasileirão.