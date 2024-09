Ramón Díaz avalia chegada de Memphis Depay ao Corinthians: "Vai nos ajudar muito"

Antes da partida contra o Juventude, Memphis foi apresentado e ovacionado pela Fiel Torcida na Neo Química Arena. O holandês usará a camisa 94 no Timão.

Dentro de campo, precisando do resultado por conta da derrota na ida, o Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza. O lance deu o que falar na Neo Química Arena, já que os mandantes alegam que o goleiro corintiano foi empurrado por Zé Marcos na jogada.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol, com o tento contra do zagueiro Zé Marcos. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.