Palmeiras vai à final do Brasileirão sub-20 pelo terceiro ano seguido e disputa quinta decisão desde 2018

O sub-20 do Palmeiras segue em boa fase e irá disputar mais uma decisão. Na última quarta-feira, os comandados de Lucas Andrade venceram o Athletico-PR, por 3 a 1, em jogo único da semifinal do Brasileirão da categoria. Com isso, as Crias da Academia avançaram à decisão pelo terceiro ano consecutivo, sendo a quinta vez nas últimas sete edições.

Desde que conquistou seu primeiro título do Brasileiro-sub 20, o Palmeiras disputou mais quatro finais. Em 2018, as Crias da Academia faturaram a taça inédita ao vencer o Vitória, por 4 a 1 no jogo de ida e 5 a 2 no de volta. No ano seguinte, o Verdão chegou à decisão, mas foi superado pelo Flamengo, sendo derrotado por 1 a 0 no primeiro jogo e por 3 a 0 no segundo

O último Brasileiro conquistado pelo sub-20 foi em 2022. Na ocasião, o Verdão venceu o Corinthians, por 1 a 0, com gol de Endrick. Depois disso, o Alviverde ainda foi à decisão no ano seguinte, mas acabou sendo derrotado pelo Flamengo, nos pênaltis, por 3 a 2, após empate sem gols no tempo regulamentar.