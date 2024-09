Pablo lamenta eliminação na Copa do Brasil, mas projeta Athletico-PR forte na Sul-Americana

"Temos que levantar a cabeça. Hoje, tem que sofrer muito, porque nos dói muito essa desclassificação, e agora temos o Campeonato Brasileiro, em que precisamos nos recuperar o mais rápido possível, isso é uma obrigação nossa. Temos jogo aqui no sábado e devemos vencer, e depois pensar na Sul-Americana, que temos condições e precisamos muito do apoio do torcedor. Vamos nos doar ao máximo, treinar mais, cada um chamar sua responsabilidade no dia a dia e evoluir. Pedimos apoio do torcedor", disse.

O atacante athleticano finalizou comentando a relação dos jogadores mais experiente do Athletico-PR com os mais jovens.

"Eu, Thiago (Heleno), Fernandinho e Nikão somos referências para os mais jovens e temos que dar toda a tranquilidade e confiança para eles. Temos jovens de qualidade e personalidade, Mycael é um deles, João Cruz é outro, temos que ajudá-los a evoluir, assim como o (Vitor) Roque, que chegou no meio de 2022 e olha no que ele se tornou. Devemos levantar o mais rápido o possível a cabeça", finalizou.