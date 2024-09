Jogo contra o América-MG no primeiro turno teve polêmica e mudança drástica no gol do Santos

Santos e América-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes no primeiro turno, no dia 24 de maio, gerou grande polêmica e uma mudança drástica no gol do Santos.

Na partida em questão, ainda no primeiro tempo, Pituca recuou para João Paulo, que foi pressionado, mas conseguiu driblar Renato Marques. O goleiro, porém, sentiu o tornozelo esquerdo e não conseguiu seguir na jogada. O atacante do Coelho tomou a bola e mandou para o gol. Imediatamente, os santistas partiram para cima do rival, cobrando a falta de fair play.

Apesar das reclamações, o América-MG nada fez. O gol, inclusive, garantiu a vitória dos mineiros por 2 a 1 na Arena Independência.