Gavi volta a participar de treino com companheiros de Barcelona após 10 meses

O retorno de Gavi aos gramados está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira, o meio-campista treinou com seus companheiros de Barcelona pela primeira vez desde que sofreu a grave lesão no joelho.

Em novembro do ano passado, durante um jogo entre Espanha e Geórgia, Gavi sofreu uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão associada ao menisco externo. Com isso, ele perdeu o restante da temporada e não atuou desde então.

Hoje com 20 anos, Gavi subiu para o profissional em 2021, com Ronald Koeman como treinador. Desde então, o espanhol garantiu seu espaço no elenco catalão e se tornou em uma das maiores promessas do clube.