Fortaleza amarga três desfalques para jogo com Athletico-PR

Além da derrota para o Internacional, o Fortaleza trouxe problemas do jogo disputado nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Três jogadores estão suspensos para a próxima rodada do Brasileirão-2024, no duelo diante do Athletico-PR.

Brítez foi expulso diante do Colorado gaúcho e vai cumprir a suspensão automática. Somando-se a isso, Pikachu e Martínez receberam o terceiro cartão amarelo na capital gaúcha.