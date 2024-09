São Paulo só venceu um dos últimos 10 jogos contra o Galo como visitante

O São Paulo visitou o Atlético-MG no mesmo palco três meses antes desta vitória. O duelo, válido pelas quartas de final da Libertadores daquele ano, terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1. No entanto, por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor conquistou à classificação pelo critério do gol fora de casa, que deixou de existir no torneio recentemente.

Após o único triunfo no período, o São Paulo nunca mais conseguiu ganhar do Atlético-MG como visitante. A equipe mineira ostenta uma série de oito jogos sem perder para o Tricolor em casa.

No entanto, para seguir sonhando com o bicampeonato da Copa do Brasil, o Tricolor precisa vencer o duelo, marcado para às 21h45 (de Brasília). A equipe do técnico Luis Zubeldía perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e tem que ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar à semifinal. Uma vitória por um tento leva a decisão para os pênaltis.

Atlético-MG 2×1 São Paulo - 11 de julho de 2024 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 2×1 São Paulo - 2 de dezembro de 2023 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 0x0 São Paulo - 10 de julho de 2022 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1×0 São Paulo - 13 de junho de 2021 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 3×0 São Paulo - 3 de setembro de 2020 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1×1 São Paulo - 13 de junho de 2019 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1×0 São Paulo - 5 de setembro de 2018 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1×0 São Paulo - 10 de novembro de 2017 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1×2 São Paulo - 27 de novembro de 2016 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 2×1 São Paulo - 18 de maio de 2016 * - Libertadores

*Mesmo com a derrota, o São Paulo se classificou às quartas de final da Libertadores