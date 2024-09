"Times do nordeste não podem brigar por nada", diz Marinho após derrota contra o Internacional

O gol, porém, foi validado pela arbitragem e gerou revolta nos atletas do Fortaleza.

"Eu fui conversar com ele porque eu tomei um cartão bobo e me prejudicou durante o jogo todo. Ele me pediu desculpas. E agora no segundo gol eu acho que teve falta. Ele falou que viu, que foi checado. Agora é cabeça erguida. Não conseguimos pontuar e temos um jogo importantíssimo com o Athletico-PR. É ruim perder", acrescentou Tinga, zagueiro do Fortaleza, que também criticou a arbitragem de Gustavo Bauermann, do Paraná.

Com o revés fora de casa, o Fortaleza desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e permanece na segunda colocação. Agora com os mesmos 25 jogos do líder Botafogo, o Leão do Pici soma 48 pontos, dois a menos em comparação aos cariocas.