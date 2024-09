Sósia agita torcedores do Corinthians em chegada de Memphis Depay e elogia reforço: "Vai ajudar"

"Vai nos ajudar bastante. Há poucos meses atrás, ele estava disputando uma semifinal da Eurocopa. Tem um nível alto, creio que ele vem para somar. O risco existe, mas acho que vai dar tudo certo", projetou.

Memphis chegou ao Brasil ao lado do executivo de futebol, Fabinho Soldado, do secretário geral, Vinicius Cascone, e também do diretor de finanças, Pedro Silveira. O holandês usou uma faixa branca na cabeça, com o símbolo do clube do Parque São Jorge, e também posou para fotos segurando uma bandeira, com os dizeres: "Bem-vindo ao hospício".

O atleta deixou o local escoltado por policiais. Ainda nesta noite, ele irá à Neo Química Arena para ser oficialmente apresentado à torcida. O time encara o Juventude no estádio, a partir das 21h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Memphis Depay assinou um contrato válido por dois anos com o Timão. Ele já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no sábado, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A escalação do atacante, porém, depende das condições físicas que ele apresentar.

O holandês poderá defender o Corinthians no Brasileirão e na Sul-Americana. Ele não foi inscrito a tempo para atuar na Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última segunda-feira.

O jogador de 30 anos de idade foi titular e camisa 10 da Holanda na última Eurocopa e tem uma vasta experiência no Velho Continente. Ele já vestiu as camisas de PSV, da Holanda, Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, e do Barcelona e Atlético de Madrid, ambos da Espanha.