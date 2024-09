Seleção Brasileira coleciona vexames históricos nesta edição das Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira perdeu para o Paraguai, por 1 a 0, nesta terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Defensores del Chaco. O Brasil ocupa apenas a 5ª posição, com dez pontos. Além da campanha abaixo do esperado, a Seleção coleciona vexames históricos nesta edição da competição.

A derrota diante da seleção paraguaia foi a primeira em 16 anos no confronto. O último revés tinha acontecido no dia 15 de junho de 2008. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi superada pelo placar de 2 a 0, com gols de Roque Santa Cruz e Salvador Cabañas. A partida era válida pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010.

Ainda em 2023, no dia 21 de novembro, o Brasil foi derrotado pela Argentina, por 1 a 0, dentro do Maracanã. Essa foi a primeira vez na história que a Seleção Brasileira perdeu uma partida das Eliminatórias jogando dentro de casa.