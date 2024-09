Real Madrid acerta renovação com o goleiro Andriy Lunin, diz jornal

As negociações entre o clube e o goleiro teriam se arrastado por semanas. Lunin inclusive deu uma entrevista para o jornal citado acima, deixando em aberto a possibilidade de sua saída caso não recebesse mais chances no gol do Real Madrid. Entretanto, as partes decidiram pela renovação, que será anunciada nos próximos dias pela equipe espanhola.

Courtois, considerado o goleiro titular do Real Madrid, se lesionou no início da temporada passada e perdeu mais da metade dos jogos do clube no ano. Mesmo com Lunin no banco, os Merengues contrataram o espanhol Kepa Arrizabalaga para suprir a ausência do belga, porém, ele não correspondeu às expectativas.

Assim, a chance de assumir o gol madrilenho caiu no colo de Lunin, que não desperdiçou a oportunidade. O ucraniano sofreu 32 gols em 31 jogos na última temporada, ficando 10 partidas sem ser vazado. O jogador de 25 anos foi peça fundamental na conquista da última edição da Liga do Campeões, defendendo duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Manchester City nas quartas de final.