Próximo rival no Brasileiro, Criciúma não ganha do Palmeiras desde 1997; veja números

Na ocasião, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Alviverde Paulista avançou após um empate fora de casa em 1 a 1, no qual Paulo Baier cravou para os mandantes, enquanto Zinho fez o gol do Verdão; e uma vitória por 2 a 1 no Estádio Palestra Itália. Na volta, em São Paulo, Índio e Thiago Gentil balançaram as redes pelo Palmeiras e Juca descontou para os catarinenses.

No primeiro da atual edição de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Criciúma por 2 a 1. O jogo, válido pela sétima rodada, aconteceu no Estádio Herberto Hulse, em Criciúma (SC), e contou com gols de Gustavo Gómez e Lázaro para os visitantes e Matheusinho para os donos de casa.

Na terceira colocação com 47 pontos conquistados, o Palmeiras mira a quarta vitória seguida no Brasileirão. O Alviverde encara o Criciúma, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília) do domingo, pela 26ª rodada da competição nacional.