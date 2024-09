Palmeiras vence o Athletico-PR em jogo único e avança à final do Brasileirão sub-20

O jogo

O Palmeiras começou o jogo pressionando o Athletico-PR e acertou uma bola na trave. O adversário respondeu à pressão aos 20 minutos e Deivid fez boa defesa em tentativa de Emersonn. O Verdão abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio na área, o Furacão não conseguiu afastar, a bola ficou viva na área e Thalys finalizou para colocar o Verdão em vantagem.

Aos 38, o Verdão quase ampliou em pancada de Thalys da entrada da área, mas Maksym defendeu. Nos acréscimos da primeira etapa, Riquelme Fillipe ficou perto de marcar e também parou em defesa do goleiro do Furacão. Com seis minutos do segundo tempo, Allan fez o segundo. O camisa 10 cobrou escanteio, se apresentou na área e ficou com a sobre para mandar entre as pernas do goleiro do Athletico-PR.

O Furacão quase diminuiu aos 16. Guilherme Back bateu de fora da área e obrigou Deivid a se esticar para espalmar. Efetivo, o Palmeiras fez o terceiro aos 19. Riquelme deu bom passe para Luighi, que finalizou de dentro da área para estufar a rede. Aos 40, Gabriel Vareta cabeceou com perigo e mandou a bola pelo lado de fora, próximo à trave de Maksym. Em seguida, Arthur Dias finalizou de dentro da área e Deivid espalmou por cima do gol. Nos acréscimos, Lucas Amorim recebeu de Emersonn, invadiu a área e bateu cruzado, dessa vez sem chance para o goleiro palmeirense.