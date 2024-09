Memphis Depay é ovacionado por torcedores do Corinthians na Arena antes de jogo contra o Juventude

O atacante Memphis Depay teve seu primeiro contato com o torcedor do Corinthians na Neo Química Arena. Nesta quarta-feira, minutos antes do jogo contra o Juventude, o novo reforço do Timão foi ao gramado do estádio e recebeu o carinho da Fiel Torcida.

"Olê, lê, Olá, lá, o Memphis vem aí e o bicho vai pegar", foi entoado a plenos pulmões pelos corintianos presentes em Itaquera. O presidente Augusto Melo, o executivo de futebol Fabinho Soldado e outros membros da cúpula corintiana foram ao gramado com Depay.

Na apresentação, o clube divulgou que Memphis usará a camisa 94 nessa trajetória pelo Timão. Além dos cânticos das arquibancadas, a organização da Arena preparou explosão de fogos, em clima festivo para receber o astro holandês.