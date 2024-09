Memphis Depay chega de helicóptero no Parque São Jorge e conhece o presidente Augusto Melo

Após desembarcar em São Paulo na madrugada desta quarta-feira, o atacante Memphis Depay foi de helicóptero até o Parque São Jorge nesta tarde conhecer Augusto Melo, presidente do Corinthians. No último domingo, o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado viajou à Holanda para concretizar a contratação do jogador, que assinou por dois anos com o Timão.

Além do encontro com Augusto Melo, Memphis posou para fotos com membros de algumas torcidas organizadas do Corinthians, como a Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão Nove. Depois, seguiu para a parte interna do Parque São Jorge na companhia de seguranças do clube.