Lionel Scaloni reclama da arbitragem em derrota da Argentina diante da Colômbia

Além da arbitragem, Scaloni também reclamou do horário da partida. A bola começou a rolar a partir das 17h30 (de Brasília) e 15h30 (da Colômbia). As duas equipes sofreram com o forte calor colombiano durante os 90 minutos.

"O horário do jogo não é bom. Poderia ser jogado às 5, 6, 7 da tarde. Não creio que seja saudável para os jogadores de futebol desenvolverem o seu potencial. O calor é o mesmo para ambos, mas é claro que as condições não são as melhores para o espetáculo. Ainda mais para duas equipes que estão bem na classificação. Mas isso não é desculpa", reclamou.

Mesmo com a derrota, a seleção argentina segue na liderança das Eliminatórias, com 18 pontos. Já a Colômbia, que segue invicta na competição, foi aos 16 tentos e encostou na ponta da tabela. A partida desta terça-feira ainda marcou a reedição da final da última Copa América, quando os argentinos levaram a melhor e ficaram com o título, nos Estados Unidos.

"A Colômbia tem grandes jogadores e um sistema de jogo bom. É muito complexo jogar aqui contra eles. Acredito que tivemos chances para ganhar a partida, mas não conseguimos. Foi um confronto entre duas das melhores equipes da América do Sul. Parabenizamos a Colômbia. Acredito que fizemos uma boa partida, apesar das circunstâncias. Mostramos a cara em todo momento e poderíamos ter ganhado", comentou Lionel Scaloni.