Lesão de Pedro abre espaço para Estêvão liderar participações em gols no Brasileirão

A negociação ficou acima do valor da multa rescisória que atleta tinha com o clube, quando assinou seu primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras fica com 70% do valor, enquanto Estêvão e sua família tem direito a 30%.

O Palmeiras volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde figura, atualmente, na terceira posição, com 47 pontos.