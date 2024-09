Flamengo informa que cirurgia do atacante Pedro acontecerá nesta sexta-feira

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira (13), no Hospital Copa Star. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira", publicou o clube carioca.