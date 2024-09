Fabinho Soldado bate papo com torcedores do Corinthians e despista sobre Sergio Ramos e Kurzawa

A chegada de Memphis Depay em São Paulo agitou os torcedores do Corinthians na madrugada desta quarta-feira no Aeroporto de Guarulhos. Logo após o holandês desembarcar na capital paulista e ser recepcionado com festa, o atual executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, bateu um papo com corintianos no local e despistou sobre a chegada de possíveis novos reforços.

Memphis teve os primeiros contatos com a torcida do Timão em uma base aérea a cerca de 2 km do aeroporto. Local, inclusive, destinado a aviões particulares.

Ele deixou a área escoltado por policiais, mas Fabinho Soldado se manteve no local. Ele foi abordado por corintianos, que o elogiaram e perguntaram sobre outras possíveis contratações.