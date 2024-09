Luan Peres, Njie e Renan são os únicos que ainda não estrearam pelo Santos

Quem não deve demorar para estrear é o atacante gambiano Yusupha Njie. Contratado no último dia 2, ele já teve seu nome regularizado no BID, mas não foi relacionado para o último jogo do Santos, contra o Brusque.

No entanto, Njie tem grandes chances de estrear neste domingo, quando o Peixe enfrenta o América-MG, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B, às 16h (de Brasília). O atacante marcou um dos gols da vitória do Alvinegro no jogo-treino contra o Água Santa e, por isso, pode ser relacionado por Carille.

Já Renan foi oficializado pelo Santos no dia 28 de agosto. Diferentemente dos demais reforços, ele é o que tem menos chances de jogar. Por ser goleiro, o atleta de 35 anos dificilmente ganhará a concorrência com Gabriel Brazão, dono da vaga.

Entretanto, Renan foi testado por Carille em jogo-treino realizado nesta terça-feira (10), no CT Rei Pelé. Ele entrou no lugar de Diógenes, que também é reserva de Brazão.