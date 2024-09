Diretor executivo do Palmeiras vê "grupo maduro" e projeta disputa da Copinha feminina

Na última terça-feira, a Federação Paulista de Futebol lançou a segunda edição da Copinha feminina. Um dos representantes do Palmeiras no evento foi o diretor executivo do feminino, Alberto Simão.

De acordo com a visão do dirigente, o Verdão está "maduro" para a disputa da competição. No Grupo C, o Palestra terá pela frente Botafogo-PB, Minas Brasília e Flamengo.

"A gente entende que está com o grupo maduro, preparado para jogar a Copinha. Inserimos desde o início do ano no nosso projeto profissional. Hoje temos sete jogadoras inseridas que disputaram o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista", começou.