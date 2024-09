Destaque sub-15 do Santos comemora vitória no Paulista e projeta próximas fases

Um dos principais destaques do time sub-15 do Santos, o atacante Joãozinho esteve em campo no último compromisso da equipe pelo Campeonato Paulista da categoria, contra o Mirassol. A joia do Peixe deu uma das assistências na vitória por 2 a 0, que praticamente selou a classificação do Alvinegro para a fase eliminatória da competição.

"É muito bom poder ajudar o time a conseguir os resultados, seja com gols ou assistências. Fiquei feliz por ajudar meus companheiros com uma assistência contra o Mirassol e ainda mais pela vitória, da forma como foi", disse Joãozinho.

O atacante que atua pelos lados do campo já soma 17 partidas nesta edição do Campeonato Paulista sub-15, com sete gols marcados. O Santos está isolado na ponta do grupo 23 da terceira fase do estadual e possui sete pontos.