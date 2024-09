Coordenadora da base do feminino e meia valorizam integração com o profissional do Corinthians

Na última terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o sorteio da segunda edição da Copinha feminina. Entre os times presentes na competição está o Corinthians, potência na categoria.

No evento, o Timão foi representado pela coordenadora da base do feminino, Rafaele Esteves, e a meia do sub-20, Julia Brito. A dupla destacou a importância da integração com o vitorioso time principal.

"É um ótimo exemplo de onde eu almejo chegar. Essa relação com elas é muito boa. Treinar e estar junto com elas é algo que representa muito para mim. Eu me inspiro muito nelas e elas ajudam muito a gente com a experiência que elas têm", destacou a jovem.