Com retorno de Lucas, São Paulo encerra preparação em busca de virada na Copa do Brasil

Outro atleta que desembarcou em São Paulo foi Bobadilla. Assim como Lucas, o volante jogou o confronto entre Brasil e Paraguai, mas do lado paraguaio. Apesar de ter sofrido uma contratura no joelho no empate sem gols contra o Urauguai, ele atuou normalmente contra a Seleção Brasileira. Assim, também deve começar jogando nesta quinta.

Além disso, o lateral-direito Igor Vinícius também reforça o São Paulo para o confronto. Após sete jogos sendo desfalque, o defensor finalizou o processo de aprimoramento físico e foi relacionado por Zubeldía.

Alan Franco, suspenso no jogo de ida, retorna ao time titular. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito), Moreira (lesão na região posterior da coxa esquerda), Patryck (fratura na clavícula direita) e Ferreirinha (lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda) seguem como desfalques. Ferraresi, que estava com a Venezuela durante a Data Fifa, chega ao Brasil na quinta e não vai para o jogo.

Após perder na ida por 1 a 0, o São Paulo precisa vencer o Atético-MG de qualquer jeito. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença já é suficiente para classificar o Tricolor à semifinal. Caso vença por um tento, o duelo será decidido nos pênaltis.