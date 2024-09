Brasil é derrotado pela Itália no primeiro desafio pela Copa Davis

O Brasil iniciou a participação na novo formato da Copa Davis de tênis com derrota. Nesta quarta-feira, na cidade de Bolonha, os brasileiros perderam os dois jogos de simples diante da Itália, o que determinou o revés do país no duelo contra os europeus.

O jovem João Fonseca teve um início difícil contra o experiente Matteo Berrettini. O italiano teve ampla superioridade no primeiro set, administrou bem a parcial seguinte e fechou por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (5).